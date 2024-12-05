حماس: تقرير العفو الدولية بشأن غزة دليل تورط واشنطن في الإبادة الجماعية

علقت حركة حماس، اليوم الخميس، على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية وتناول ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بـ"رسالة جديدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها"، ودليل إدانة جديد ضد الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت حماس، في بيان صحفي، إن "التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والذي أكّد أن العدو الصهيوني يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، بضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم، وتخطّي حالة العجز المُخزي التي سمحت لهذا الكيان المارق بارتكاب جرائمه غير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وأوضحت الحركة الفلسطينية أن إشارة التقرير إلى "تورّط الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في الإبادة الجارية في غزة، هو تأكيدٌ لمشاركتها الفعلية فيها، ودليل إدانة جديد لهذه الدول".

وأكدت أن هذا الأمر "يستدعي مراجعة فورية لسياسة الولايات المتحدة ودول أخرى المنحازة لمجرمي الحرب الصهاينة، والتي تنتهك بشكلٍ سافرٍ القوانينَ الدولية والأعراف الإنسانية، ووقف إمداد جيش الاحتلال الفاشي بالسلاح الذي يقتل النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء".

ودعت حركت حماس المؤسسات القضائية الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، النظر في هذه التقارير المتتابعة الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية المختلفة، و"العمل لتسريع إجراءاتها، وإصدار القرارات الكفيلة بحماية المدنيين ووقف هذه الإبادة، وجلب قادة الاحتلال المجرمين للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية".