الزراعة تصدر إرشادات لتخفيف آثار الشبورة المائية على المحاصيل الزراعية

أصدرت لجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، تقريرها في ظل تعرض البلاد لحالة غير اعتيادية من الظروف الجوية والتى قد تؤثر على الأنشطة الزراعية القائمة وذلك في اطار تكليفات وزير الزراعة السيد القصير بالمتابعة المستمرة من خلال مجموعة إدارة الأزمات بوزارة الزراعة فيما يخص تأثيرات التغيرات المناخية على حالة الزراعات القائمة.

وقال "فهيم"، في بيان له، مساء الأربعاء، إن البلاد تتعرض لحالة مستمرة من تكوين الشبورة المائية الكثيفة والضباب على مدار عدة أيام متتالية وتشير التوقعات إلى إستمرار هذه الحالة لعدة أيام قادمة مع انخفاض الحرارة ليلاً.

وأوضح أن، الظروف السائدة خلال الفترة القادمة هي استمرار تكون الشبورة المائية وزيادة نقطة الندى وما يستتبعه من زيادة الرطوبة الحرة على سطح النباتات، وكذلك عدد ساعات ابتلال الورقة والرطوبة النسبية مع وجود تذبذب في درجات الحرارة حيث تجاوزت درجة ابتلال ورقة 7 ساعات في اليوم مع وجود رطوبة نسبية تجاوزت 85% مع دفء نسبي في درجة حرارة الليل (أعلى من 10°م ).

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أنه سيتم أيضا استمرار موجات الشبورة المائية الكثيفة وزيادة كبيرة في معدلات الندى على مناطق زراعة البطاطس الشتوية، فيتوقع بداية ظهور لمرض "اللفحة المتأخرة" في البطاطس، ومتوقع أن يبدأ فى الظهور في مناطق زراعية خلال العروة الشتوية الحالية خاصة التي تروي بنظام البيفوت بأطراف الدلتا الصحراوية، ومتوقع أن ينتقل تباعا ناحية الدلتا الداخلية وخصوصا الزراعات التى تعدت عمر من 60 ل70 يوم.

ومن جانبه، قال مدير معهد بحوث النباتات أشرف خليل، إن هذه الظروف مناسبة أيضاً للعديد من الأمراض الفطرية والبكتيرية على العديد من المحاصيل المنزرعة خلال هذه الفترة ومنها مرض التبقع "السركسبوري" على محصول البنجر، والتبقع البكتيري على محصول الطماطم، ومرض التبقع البني على محصول الفول البلدي، وتبقعات أوراق "الفلفل والقرعيات وبعض النباتات الطبية والعطرية"، وغيرها من الأمراض التي يناسبها هذه الظروف من استمرار الطقس الرطب البارد.

وأضاف "خليل"، أنه لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة مثل خفض معدلات الرطوبة حول النباتات وذلك بتنظيم الري والبدأ فى إجراءات الرش الوقائي بالمركبات المناسبة، على أن تكون عمليات الرش بعد تطاير الندى مباشرة من على أسطح النباتات.

وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بالعناية بالنباتات عن طريق إضافة عنصر الفسفور لجميع النباتات وخاصة فى النصف الأول من العمر نظراً لانخفاض معدلات الإمتصاص داخل النباتات، بسبب زيادة الرطوبة النسبية لفترات طويلة من اليوم بسبب الشبورة الكثيفة والضباب السائد خلال هذه الفترة.