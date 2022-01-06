مصدر أمني ينفي عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» بين المحكوم عليهم

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن الادعاء بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" بين المحكوم عليهم، وعجز منظومة الرعاية الطبية عن التعامل مع الوباء.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن، عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، مشددا على أنه تم تطعيم جميع النزلاء داخل كافة مراكز الإصلاح والتأهيل بلقاح فيروس "كورونا"، مع مواصلة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، مع التشديد على مراعاة كافة التدابير الوقائية والاحترازية.

وشدد المصدر الأمني على أن ذلك يأتي ضمن محاولات نشر الأكاذيب والشائعات ،التي تروجها الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.