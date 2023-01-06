وزير الأوقاف يطلق المسابقة القرآنية لأبناء الوادي الجديد

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة الوادي الجديد في شهر رمضان المبارك، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف الوادي الجديد خلال أسبوع.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في خدمة كتاب الله عز وجل والتشجيع على حفظه وفهم معانيه.

ومن المقرر أن تُجرى امتحانات المسابقة في شهر شعبان ليكرم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات.. المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.