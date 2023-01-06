وزيرة داخلية ألمانيا تعتزم تشديد قانون حيازة الأسلحة عقب أعمال شغب ليلة رأس السنة

في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها ألمانيا ليلة رأس السنة الجديدة والتي استهدفت بعض أفراد الشرطة ورجال الإطفاء، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عزمها تشديد قوانين حيازة الأسلحة.



وقالت الوزيرة، اليوم الجمعة، خلال زيارة لوحدة الإطفاء في حي نويكولن بالعاصمة برلين، إن من الضروري الحصول على تصريح قبل شراء أسلحة صوتية.



وأشارت إلى أن هذا النوع من الأسلحة لعب دورا رئيسيا في الأحداث التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة، "رغم أنها لم تكن أداة مؤذية.. في النهاية هو سلاح، ومن الضروري إصدار ترخيص بحيازته.. أرى في هذا التشديد إشارة مهمة".



وقبل أعمال الشغب عشية رأس السنة الجديدة، كانت فيزر دعت إلى تشديد قانون حيازة الأسلحة، وأعربت عن أملها في الحصول على دعم لهذه الخطط خلال مؤتمر وزراء الداخلية الألمان. وكانت وزيرة الداخلية المحلية بولاية برلين، إيريس شبرانجر، أعلنت بالفعل كرئيسة جديدة للمؤتمر أنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش.



وتعرض رجال شرطة وإطفاء لاعتداءات في عدة مدن، خلال ليلة رأس السنة، استخدم فيها المعتدون الألعاب النارية وصواريخ احتفالات.



وكانت الهجمات عنيفة بشكل خاص في بعض الأحياء في برلين.