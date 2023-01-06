زيلينسكي يبحث مع رئيس الوزراء السويدي مخاطر التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعًا عبر الفيديو مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون؛ لمناقشة تطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية.

وذكر المكتب الإعلامي - في بيان بثته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، في نسختها باللغة الإنجليزية - : "أن الرئيس زيلينسكي تحدث إلى كريسترسون بالتفصيل بشأن الوضع على خط المواجهة ومخاطر التصعيد، كما قدم معلومات حول الاحتياجات الأساسية لأوكرانيا لتعزيز قوات الدفاع".

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا أولويات السويد خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في بدء مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال فترة رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأطلع زيلينسكي، رئيس الحكومة السويدية على صيغة السلام الأوكرانية، كما أثنى على المشاركة النشطة لمجلس الاتحاد الأوروبي والسويد في تنفيذ هذه المبادرة، المُصممة من أجل إحلال السلام في المنطقة الأوروبية، بحسب البيان.

وأضاف البيان أيضًا أن زيلينسكي توجه بالشكر إلى الجانب السويدي على المساعدة الإنسانية التي قدمها لأوكرانيا، ودعا كريسترسون إلى زيارة كييف من أجل مواصلة الحوار في جميع المجالات.