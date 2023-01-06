«الفاو»: أسعار الغذاء تتراجع عالميا للشهر التاسع على التوالى

ــ المنظمة: أسعار العديد من السلع الأساسية لا تزال تشهد ارتفاعات قياسية



تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية للشهر التاسع على التوالى فى ديسمبر 2022، بنسبة 1.9٪ عن الشهر السابق، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، اليوم.

وبحسب المنظمة، فإن متوسط مؤشر أسعار الأغذية بلغ 132.4 نقطة فى ديسمبر، أى أقل بنسبة 1٪ من قيمته فى العام السابق.

وبالنسبة لعام 2022 ككل، بلغ متوسط المؤشر، الذى يتتبع التغيرات الشهرية فى الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة بشكل عام، 143.7 نقطة، أى أعلى بنسبة 14.3٪ من متوسط القيمة فى عام 2021.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين فى منظمة الأغذية والزراعة، ماكسيمو توريرو؛ «إن أسعار السلع الغذائية المتراجعة موضع ترحيب بعد عامين متقلبين للغاية».

وأضاف: «من المهم أن نظل متيقظين وأن نواصل التركيز بشدة على التخفيف من انعدام الأمن الغذائى العالمى بالنظر إلى أن أسعار الأغذية العالمية لا تزال عند مستويات مرتفعة، مع اقتراب العديد من السلع الأساسية من ارتفاعات قياسية، ومع ارتفاع أسعار الأرز، ومع استمرار وجود مخاطر كثيرة ترتبط بالإمدادات المستقبلية»

وأدت أسعار النفط النباتى العالمية إلى الانخفاض، مع هبوط مؤشر أسعار النفط النباتى لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 6.7٪ من نوفمبر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. وانخفضت الأسعار الدولية لزيت النخيل والصويا وبذور اللفت وزيوت بذور عباد الشمس جميعها فى ديسمبر، بسبب انخفاض الطلب العالمى على الواردات واحتمالات الارتفاع الموسمى فى إنتاج زيت الصويا فى أمريكا الجنوبية، فضلا عن انخفاض أسعار النفط الخام.

يذكر أن الحرب الروسية فى أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها نتج عنها ارتفاع حاد فى أسعار السلع الأولية، مما ساهم فى تصاعد التحديات التى تواجه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.