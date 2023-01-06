أحمد آدم: الشغل مع عادل إمام حاجة تانية ومحمد صبحي ديكتاتوري

أكد النجم أحمد آدم، أن العمل مع الزعيم عادل إمام مختلف تماما خاصة وأنهم تجمعوهم علاقة صداقة من قبل المشاركة في فيلم المنسي، قائلا: "الشغل مع عادل إمام حاجة تانية وهو كان بيحبني قوي ولما عرفته على المستوى الانساني حبني أكثر وأنا من جمهوره".

وأضاف أحمد آدم، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، "أن عادل إمام مع أصحابه بيشيل كل الحواجز وبيبقى في تواضع وبيطلب رفع الألقاب، وهو بيفيد كل اللي معاه وبيشوف الدائرة اللي حوله وهو محترف وفنان وانسان".

ورد أحمد آدم، على حقيقة ديكتاتورية محمد صبحي في أعماله، قائلا: "محمد صبحي مؤمن بديكتاتورية التنفيذ وديمقراطية الحوار، وهو من أعظم مخرجين الوطن العربي وعمل مسرحيات تفضل شغالة لـ30 و40 سنة وأفكارها عالمية يتفرج عليها أي حد، وهو بيبقى في دماغه تركيبة وشكل الضحك والموضوع وبيبقى لهم تركيبة صعب تخش تبوظها، وهي مش ديكتاتورية على قد ما هي أن الممثل جزء من الصورة مش الصورة كلها".