تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو بسبب الحرب في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، مجددا بمختلف أنحاء إسرائيل، مطالبين بإستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب كيفية تعامله مع الحرب في غزة.

وردد المتظاهرون، خلال مسيرات في وسطي مدينتي تل أبيب وحيفا، شعارات من بينها "لن نستسلم" و"حكومة الشر".

وشهدت إسرائيل موجة من التظاهرات الحاشدة العام الماضي، بعد خطط إصلاح مثيرة للجدل من قبل الائتلاف الحكومي الديني اليميني بزعامة نتنياهو تهدف لإضعاف القضاء.

وتم تعليق هذه الاحتجاجات بنسبة كبيرة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة "حماس" وجماعات أخرى من قطاع غزة على المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.

وتنادى الاحتجاجات الآن بمجموعة من المطالب، تتعلق معظمها بالحرب في غزة. حيث يطالب الكثيرون بالعودة السريعة إلى المفاوضات بشأن إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وفي الوقت الذي توشك فيه الحملة العسكرية الإسرائيلية للقضاء على "حماس" في غزة على دخول شهرها الرابع، انضم إلى المتظاهرين أقارب بعض القتلى في هجوم 7 أكتوبر، وكذلك الأشخاص الذين نزحوا من منازلهم بالقرب من الحدود مع غزة ولبنان بسبب القتال الدائر هناك.