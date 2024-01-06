شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على خان يونس وبيت لاهيا

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم طفلة، وجرح آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومناطق في خان يونس وبيت لاهيا بقطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة معن بخان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وجرح آخرين، فيما استهدف القصف منزلا في مشروع بيت لاهيا وأدى إلى استشهاد طفلة وجرح آخرين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «وفا».

وفي السياق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن محيط مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس يتعرض لقصف مدفعي عنيف، وشظايا القصف تتطاير على المبنى، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات المسيرة والقناصة، ما أدى لإصابة أحد النازحين داخلة في الصدر برصاص قناص أثناء تواجده على باب المستشفى.

وأكدت الجمعية في بيان، أن طواقمها أجلت بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر 11 جريحا ومرافقا، من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، حيث غادرت مركبات الإسعاف لنقلهم الى مستشفيات جنوب القطاع.

وأوضحت أن عملية التنسيق استغرقت 4 أيام متتالية بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى الى استشهاد إحدى الإصابات الخطيرة أمس.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 122 شهيدًا و256 إصابة.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفًا و722 شهيدًا، و58 ألفًا و166 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.