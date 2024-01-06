الأديب إبراهيم نصر الله يشيد بمشهد رام الله في مسلسل حالة خاصة

وجه الروائي إبراهيم نصر الله التحية للمشاركين في مسلسل حالة خاصة الذي يعرض الآن، حيث حرص صناع المسلسل على إظهار التضامن مع فلسطين في مشهد من الحلقة الأولى وتأكيد دعمهم ومؤازرتهم للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك في منشور لإبراهيم نصر الله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه أنه في مشهد المكتبة تذهب رام الله «هاجر السراج»، وهي تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية «أعراس آمنة» للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة.

ورواية أعراس آمنة للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله، إحدى روايات سلسلة «الملهاة الفلسطينية»، والمكونة من (ثماني) روايات عن القضية الفلسطينية.

إبراهيم نصر الله كاتب وأديب أردني من أصل فلسطينينشر حتى الآن 15 ديواناً شعرياً و 22 روايةً من ضمنها مشروعه الروائي (الملهاة الفلسطينية) المكون من 12 رواية تغطي أكثر من 250 عاماً من تاريخ فلسطين الحديث. ترجمت له خمس روايات وديوان شعر إلى الإنجليزية، وأربعة كتب إلى الإيطالية. كما ترجمت له رواية إلى الدانماركية وأخرى للتركية والفارسية.

نال نصر الله عددا من الجوائز الهامة من بينها، "الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2018 عن روايته "حرب الكلب الثانية"، وجائزة سلطان العويس المرموقة للشعر العربي عام 1997؛ واختيرت روايته "براري الحُمّى" من قبل صحيفة الغارديان البريطانية كواحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي. عام 2012 نال جائزة القدس للثقافة والإبداع التي تمنح لأول مرة تقديرا لأعماله الأدبية، كما نشرت 10 كتب نقدية عن تجربته الأدبية، وتناولت أعماله عشرات رسائل الدكتوراه والماجستير في العالم.