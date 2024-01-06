يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يصل إلى الأردن في سياق جولة إقليمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان صحفي، إنّ «الصفدي سيبحث مع نظيره بلينكن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة؛ نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد ضرورة الوقف الفوري للعدوان، وحماية المدنيين، وإزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة».

وأضاف القضاة، أن الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها وإدانته جريمة حرب وتصعيداً خطيراً للصراع، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن الصفدي سيجري محادثات مكثفة مع بلينكن أيضاً حول وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع.

وأمس الجمعة، وصل بلينكن إلى تركيا في مستهل جولة شرق أوسطية؛ لبحث تطورات الحرب على غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في مصر وتركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية.