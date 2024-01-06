مصطفى البرغوثي عن لقائه بالمذيعة البريطانية: أصيبت بالصدمة وموقفها خطير ضد العرب والمسلمين

رد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، على تداعيات لقائه بالمذيعة البريطانية وصراخها في وجهه على الهواء، بسبب حديثه عن قضايا فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وقال خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" على قناة "ON"، مساء الجمعة: "قلت خلال المداخلة إن إسرائيل مارست منذ عام 48 منظومة التطهير العرقي الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، كما قلت إن الحكومة الإسرائيلية فاشية وبها حكام وزراء متهمين بالفساد ولا يمكن إطلاق صفة الديمقراطية عليها".

وأضاف: «المذيعة أصيبت بالصدمة والعصبية لأنها لم تستطع أن تحقق ما تريد خلال المداخلة، وأعتقد أن هناك عاصفة عالمية ضدها والآلاف الآن يقدمون شكاوى ضد المحطة».

وأوضح أن ما قامت به من صراخ ليست بمهنية، لافتا إلى أن ما أثار المذيعة وأغضبها أنها تتعامل مع إنسان يتحدث بلغة حضارية.

وتابع: «حديثها إهانة ستحاسب عليها فكلامها كان عنصريًا وهى جاهلة لا تعرفنى لأني من أكثر الأشخاص دفاعا عن حقوق المرأة، وهي أهانت المرأة العربية والفلسطينية في حديثها».

وأكد أن المذيعة فشلت في استثارته وأن الصورة وصلت للمستمعين، ورأوا فيها صورة غير حضارية، مؤكدا أنهم يدرسون حاليا اتخاذ إجراء قانونى ضدها.

وكانت مذيعة قناة TALKTV البريطانية جوليا هارتلي بروير، قد أثارت الجدل حول طريقة تعاطيها مع ضيفها الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، حيث انفعلت عليه خلال الحلقة، صارخة في وجهه ساخرة من كلامه ومحاولة إسكاته، متهمة إياه بأنه غير معتاد على وجود امرأة تتحدث.