 مسئولون: مقتل 11 شخصا في قصف روسي شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 6 يناير 2024 9:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مسئولون: مقتل 11 شخصا في قصف روسي شرقي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: السبت 6 يناير 2024 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 6 يناير 2024 - 9:05 م

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 11 شخصا على الأقل، من بينهم 5 أطفال، لقوا حتفهم في قصف روسي في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من إقليم دونيتسك.

وقال فاديم فيلاشكين الحاكم العسكري للمنطقة عبر تطبيق تليجرام، إن 8 أشخاص أصيبوا في الهجمات على منطقة بوكروفسك.

وأضاف أن القوات الروسية قصفت المنطقة باستخدام صواريخ إس - 300 المضادة للطائرات .

وتعرضت قريتان للقصف، بالإضافة إلى مدينة بوكروفسك وبلدة ريفن. وبحسب فيلاشكين ضرب صاروخ منزل أسرة مؤلفة من ستة أفراد.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لأسر الضحايا. وأضاف أن عمليات الإنقاذ ستتواصل، وسيتلقى الجرحى العلاج.

واتهم روسيا مجددا بتعمد استهداف الأماكن المدنية. وقال زيلينسكي: "ولا بد أن تشعر روسيا، كل مرة، أن أيا من هذه الهجمات لن تنتهي دون تبعات على الدولة الإرهابية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك