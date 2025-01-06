وزير الأوقاف للمفتشين: اغتنموا أوقاتكم في القراءة والمطالعة والدراسة

قال وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، إن التدريب خطوة أساسية لابد منها؛ لضمان انتظام العمل الإداري وحمايته بكل الضوابط القانونية، موصيا مفتشي الأوقاف المتدربين أن يغتنموا أوقاتهم في القراءة والمطالعة والدراسة، والتباحث في ما بينهم.

جاء ذلك خلال محاضرته التي القاها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة؛ بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية، وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره للمستشار محمد شوقي، النائب العام؛ لما قدمه المعهد في فعاليات برنامج المعايشة من علوم قانونية ومهارات مختلفة لأبناء وزارة الأوقاف، معربًا عن سعادته بذلك البرنامج التدريبي الذي يتميز بالعمق والمنهجية العلمية والمعرفية والمهارات والخبرات، التي تمكن مفتشي الوزارة من أداء دورهم المنوط بهم على أكمل وجه بما يليق بالوزارة المؤتمنة على الخطاب الديني والوقف.

واختتم الوزير زيارته إلى المعهد بجولة رافقه فيها المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد – مدير التفتيش القضائي، أعقبها تقديم دروع التكريم إلى كل من الوزير، والنائب العام الذي تسلم درع التكريم عنه النائب العام المساعد، والمستشار عمرو عبد العظيم – مدير المعهد، والمستشار جلال الدين عبد العاطي – المستشار القانوني لوزارة الأوقاف.