 الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: مصر ستظل منارة للتعايش والوحدة والمحبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي مهنئا بعيد الميلاد: مصر ستظل منارة للتعايش والوحدة والمحبة


نشر في: الإثنين 6 يناير 2025 - 7:15 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يناير 2025 - 7:15 م

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين: «شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد«.

وأضاف: «إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى».

وختم قائلا: «كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار».

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