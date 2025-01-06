مسئول: الكونغو أعدمت 102 من لصوص المدن وتعتزم إعدام 70 آخرين

قال وزير العدل الكونغولي كونستانت موتامبا اليوم الأحد في بيان لوكالة أسوشيتد برس إن الحكومة أعدمت 102 رجل خلال الأسبوع الماضي، وإنه من المقرر إعدام 70 رجلا آخرين.

وقال البيان إن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 كانوا لصوصا مسلحين و"قطاع طرق في المدن" يعرفون محليا باسم "كولوناس"، وتم إعدامهم في سجن "انجينجا" في شمال غرب الكونغو. وكان 45 شخصا قد تم إعدامهم في آوخر ديسمبر، وتم إعدام الـ57 المتبقيين خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقد وصلت طائرة على متنها 70 شخصا إلى انجينجا قادمة من كينشاسا، إلا أن الحكومة لم تعلق على وضع السجناء. وقال موتامبا، الذي يشرف على عمليات الإعدام، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد إن "المجموعة الثالثة سيتم إعدامها، لذلك فقد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام بحق أول مجموعتين".



وقد كان قرار الحكومة بتطبيق عقوبة الأعدام قرارا مثيرا للانقسام. فقد رحب البعض بالقرار باعتبارة وسيلة لاستعادة النظام والأمن في المدن، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن مخاطر إساءة استعمال القرار وانتهاكات حقوق الإنسان.