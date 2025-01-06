دالوت: رسالة أموريم أثرت علي أمام ليفربول

اعترف البرتغالي ديوجو دالوت، مدافع مانشستر يونايتد، بأن التحدي الذي وضعه فيه مواطنه ومدربه روبن أموريم، وكذلك باقي اللاعبين، كان السبب في ردة الفعل المميزة التي أظهرها لتحسين أدائه.

وأوضح دالوت أنه تساءل عما يمكنه تقديمه، ورد بأداء جيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 2/2 مع مضيفه ليفربول، أمس الأحد، في ملعب "آنفيلد".

كما تسبب في العديد من المشاكل لظهير ليفربول الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان أموريم قد قال، قبل توجه الفريق لملعب "أنفيلد"، إنه يحتاج تدخل قادة اليونايتد لمساعدة باقي اللاعبين، الذين يشعرون بالخوف في بعض الأحيان.

وسُمعت تلك الرسالة في غرفة الملابس، ورد اللاعبون عليها بأداء جيد على أرض الملعب، في بداية فترة صعبة للمدرب البرتغالي.

وقال دالوت في هذا الصدد: "لقد أثر ذلك علي كثيرا، أعتقد أن هذا هو ما يريده لكل لاعب في الفريق".

وأضاف: "أنا في الفريق منذ فترة طويلة، وأعلم أنه يمكنني تحسين طريقتي في اللعب نوعا ما، للوصول إلى هذا المستوى، وسأحاول مساعدة زملائي قدر الإمكان".

وتابع: "طالما تواجدت على أرض الملعب أو خارجه، سأحاول مساعدتهم.. يمكنك أن ترى أننا أكثر من مجرد فريق، هذا هو الفارق الأكبر".