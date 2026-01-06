إسرائيل تمدد منع سفر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري

مددت إسرائيل منع خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من السفر إلى الخارج حتى 22 مايو 2026.

جاء ذلك وفق بيان لمكتب صبري صدر مساء الثلاثاء، ووصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: "أصدر مكتب وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي، بقرار موقّع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرارا يقضي بتمديد منع السفر خارج فلسطين بحق خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري (86 عامًا)، وذلك حتى 22 مايو 2026".

واعتبر أن الحديث يدور عن "خطوة جديدة من أعلى المستويات ضمن سلسلة الانتهاكات المستمرة بحق الشيخ صبري".

وأوضح البيان أن هذا القرار "يأتي في سياق الإجراءات التعسفية المتواصلة ضد الشيخ صبري".

وأشار إلى أن "الاحتلال كان قد جدّد في أكتوبر الماضي قرار إبعاده (الشيخ) عن المسجد الأقصى، ليُكمل خلال الشهر الجاري 16 شهرًا متواصلة من الإبعاد عن المسجد ومنعه من أداء دوره الديني".

وأكد فريق الدفاع عن الشيخ صبري أن قرار منع السفر "يشكّل اعتداءً واضحًا على حريته الشخصية وحرية الحركة والتعبير"، وفق البيان.

وشدد على أن "هذه الإجراءات لن تُضعف موقف الشيخ صبري، ولن تثنيه عن القيام بدوره الديني وواجبه تجاه المسجد الأقصى".

ولم يوضح البيان متى صدر قرار منع الشيخ صبري من السفر إلى الخارج لأول مرة، لكنه ذكر أن "الاحتلال كان قد احتجزه في مارس 2025، عقب عودته من جولة خارجية التقى خلالها قادة ورؤساء في العالمين العربي والإسلامي.

وشهدت تلك الجولة آنذاك لقاءات جماهيرية وشعبية واسعة، كما كرّمه خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.