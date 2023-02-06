مصدر سوري رسمي يكذب نتنياهو وينفي طلب بلاده المساعدة من إسرائيل في إغاثة ضحايا الزلزال

نفى مصدر سوري رسمي لصحيفة «الوطن» السورية، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تلقيه طلبا من الحكومة السورية للمساعدة في عمليات الإغاثة من الزلزال.

وقال المصدر، مساء الاثنين: «ننفي بشكل قاطع صحة ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي، بتلقي طلب للمساعدة في إغاثة ضحايا الزلزال من أي جهة سورية».

وأضاف المصدر: «إذا كان نتنياهو قد تلقى طلباً من هذا القبيل، فهو بالتأكيد من حلفائه وأصدقائه في تنظيم داعش وجبهة النصرة والمنظمات الإرهابية».

واستطرد: «كيان الاحتلال الإسرائيلي هو سبب الويلات والحروب والتوترات في المنطقة، وهو آخر من يحق له الحديث عن تقديم العون والمساعدة، ومن المشين أن يستغل نتنياهو كارثة الزلزال التي ضربت سورية لتضليل الرأي العام والتغطية على سياسات الاحتلال التوسعية والعدوانية».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم (الاثنين)، أنه «وافق» على إرسال مساعدة إلى سوريا التي ضربها زلزال عنيف، بعد تلقي طلبٍ من دمشق عبر قنوات «دبلوماسية»، فيما لا توجد علاقات رسمية بين البلدين.

وقال نتنياهو أمام نواب حزبه «الليكود» إنّ إسرائيل «تلقّت طلباً عبر مصدر دبلوماسي لتقديم مساعدة إنسانية لسوريا، ووافقتُ على ذلك»، مضيفًا أنه سيجري إرسال المساعدة قريباً.

وأفاد مسؤولون سوريون بمقتل المئات في الدولة التي مزّقتها الحرب الأهلية، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة دمشق أو تلك الواقعة في الشمال الغربي للبلاد الذي تسيطر عليه المعارضة.

ورداً على سؤال عن الجهة السورية التي تقدمت بطلب المساعدة، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة «رويترز»: «السوريون». وعمّا إذا كان الطلب قد تقدم به أعضاء المعارضة أم حكومة الرئيس بشار الأسد، اكتفى المسؤول بقول: «سوريا» فقط.