انتشرت صور مؤثرة، تُظهر عددا من الأطفال السوريين الذين راحوا ضحية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.



وبيّنت الصور، أطفالا وهم غارقون في دمائهم، في مكان يُرجح أنه مستشفى، كما أظهرت أبًا وهو يحتضن ابنته المصابة من جراء الزلزال.



كما وثقت الصور كذلك، لحظة انتشال بعض الضحايا من تحت الأنقاض وسط جهود متواصلة من قبل رجال الإنقاذ.







Earthquake in turkie ya Allah help all muslim ummah. Ameen. #زلزال pic.twitter.com/99fBUvwM4l