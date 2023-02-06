أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 132 ألفا و160 جنديا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على البلاد قبل نحو عام، إلى 132 ألفا و160 جنديا، من بينهم 870 جنديا قتلوا خلال أمس الأحد.



جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الإثنين.



وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 3231 دبابة و6415 مركبة قتالية مدرعة و2231 من أنظمة المدفعية و461 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و227 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 294 طائرة و284 مروحية، و18 سفينة حربية، و1958 طائرة مسيرة، و796 صاروخ كروز، و5 آلاف و104 من المركبات وخزانات الوقود، و18 سفينة وزورق، و203 من وحدات المعدات الخاصة.



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