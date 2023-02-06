انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة انهيار عقار سكني في دولة تركيا، مكون من سبعة طوابق، بسب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.



وشوهد في مقطع الفيديو، لحظة انهيار العقار بشكل كامل، في شارع كانت تمر منه السيارات ، وسط حالة من الفزع انتابت جميع الحاضرين الذين غادروا محيط المنطقة على الفور.









وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.



وقع الزلزال على عمق نحو 17,9 كيلومتر وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.



ويقع مركز الزلزال في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).



تُعدّ هذه الهزّة الأكبر في تركيا منذ زلزال 17 أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.