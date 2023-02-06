أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن المنطقة التى حدث فيها زلزال اليوم بتركيا هى تقاطع لعدد من الفوالق الجيولوجية النشطة، ومركز الزلزال يقع بالقرب من تقاطع فالق كبير "شرق الأناضول" مع تركيب البحر الميت.

وقال القاضي، في تصريح اليوم ،"إن تلك المنطقة نشطة زلزاليا ومن الطبيعي حدوث زلازل فيها بتلك القوة"، مؤكدا أنه لايمكن التنبؤ على مستوى العالم بحدوث الزلازل والهزات الأرضية.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و 38ثانية صباح اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلومترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30ر18 كم.