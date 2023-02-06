رئيس وزراء العراق يوجه بإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشكل عاجل بإرسال عدد من فرق الدفاع المدني، والفرق والمواد الطبية الطارئة والإسعاف الأولي، ومستلزمات للإيواء والإغاثة، فضلاً عن كميات من السلات الغذائية والوقود، للإسهام في تقديم يد العون للضحايا والمتضررين، ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الإثنين، مناطق في إقليم كردستان وجنوب تركيا وشمال سوريا.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن السوداني إعرابه عن عميق المواساة والتضامن مع ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في إقليم كردستان وجنوب تركيا وشمال سوريا، موجهًا برفع حالة الاستعداد والاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية.

من جهة أخرى، أبلغت سفارة العراق في دمشق أنها تتواصل مع الجهات الرسمية السورية وأفراد الجالية العراقية الذين يقطنون المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي حصل فجر اليوم في الشمال السوري.

وأشارت السفارة، في بيان لها اليوم، إلى أنها ما زالت مستمرة بالتقصي والتواصل للتأكد من عدم وجود أي ضحايا عراقيين، مبينة أنه لم يصل إليها أي بلاغ بشان أي ضحايا.

كما أكدت سفارة العراق في أنقرة، عن عدم تلقيها حتى اللحظة أي بلاغات بشأن إصابة مواطنين عراقيين جراء الهزة الأرضيَّة التي وقعت جنوب تركيا فجر اليوم، مشيرة إلى أنها تتابع مع السلطات التركيَّة للتأكَّد من عدم إصابة مواطنين عراقيين في المناطق المتضررة.