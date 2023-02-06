قالت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إنه تم نشر 9 آلاف و698 من أفراد البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى 216 مركبة مساعدات في المنطقة المتأثرة بالزلزال القوي الذي بلغ شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر وضرب البلاد في وقت سابق اليوم.

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردها تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الاثنين - أنه تم إرسال 300 ألف بطانية و19 ألفا و772 خيمة و24 ألفا و172 سريرا، فضلا عن عربات تقديم طعام ومطابخ متنقلة وأفران.

من جهته، أعلن وزير التعليم التركي محمود أوزر إغلاق جميع المدارس في أنحاء البلاد لمدة أسبوع.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال، الذي بلغت شدته 7.7 درجة، تسبب في مقتل 1498 شخصا على الأقل وإصابة 8533 آخرين، فضلا عن انهيار 2824 مبنى.

وحدثت عدة توابع زلزالية في أعقاب هذا الزلزال العنيف، من بينها هزتان بقوة 6.6 و6.5 درجة ضربتا محافظة "غازي عنتاب"، كما وقع بعد ظهر الاثنين زلزال آخر قوي بلغت شدته 7.6 درجة ضرب جنوب شرق البلاد.