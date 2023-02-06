السلطات التركية: تضرر ميناء إسكندرون بسبب الزلزال

أكدت السلطات البحرية التركية، قبل قليل، تضرر ميناء إسكندرون جراء الزلزال، مشيرة إلى استمرار العمليات في الموانئ الأخرى، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وكانت وزارة التعليم التركية، قد أعلنت، قبل قليل تعليق التعليم لمدة أسبوعين في ولايات قهرمان مرعش وهطاي وملاطية وأسبوع واحد في دياربكر وعثمانية وشانلي أورفة وأضنة وكليس، وفقا لما نشرته وكالة الأناضول التركية.



وكانت بورصة إسطنبول للأوراق المالية التركية، قد علقت في وقت سابق اليوم الأثنين، تداول أسهم 8 شركات حتى تصدر بيانات بشأن تأثيرات الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



وقالت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركات الثماني هي ساسا بوليستر وإيسدمير وبوسا وبيليسي ياتريم وسانكو بازارلاما وهاتيكس وأرسان تيكستيل روبنيس تيكستيل.



وتعرض جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا فجر اليوم لزلزال بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر وكان على عمق 18 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.