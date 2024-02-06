قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تعتزم استخدام أي حالة هدنة في غزة للاستمرار في المسار الدبلوماسي للوصول إلى سلام واستقرار دائم بالمنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثان، في الدوحة، مساء الثلاثاء، أن هذه هي الطريقة المثلى لضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر والخسائر في الأرواح التي وصفها بالكارثية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى أن هناك مسارًا متاحًا يسمح لإسرائيل أن تندمج في المنطقة بضمانات أمنية من شركائها وجيرانها بجانب مسار مرتبط بإطار زمني لا يمكن الرجوع عنه إلى دولة فلسطينية تعيش في أمن وأمان إلى جانب إسرائيل مع ضمانات أمنية لكلا الشعبين.

ولفت إلى أن أحد أهداف زيارته الحالية للمنطقة هو بحث التفاصيل والتسلسل الزمني للخطوات الضرورية للتمكن من السير على هذا المسار الذي وصفه بالواضح والمفيد لكل أطراف المنطقة بما يحقق السلام والأمن للفلسطينيين والإسرايليين.

واعتبر أن هناك من يريدون للمنطقة السير باتجاه مختلف، وأنهم يعملون بعزم على تخريب أي جهد لإحلال السلام والأمن، مستشهدا بالهجمات في سوريا والعراق والهجمات على إسرائيل من لبنان وكذلك الهجمات على الملاحة البحرية، فضلا عن الهجمات في الأردن التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بجانب الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وزعم أن كل هجوم من هذه الهجمات نفذتها جماعات ممولة من إيران، وحصلت من طهران على التمويل والتسليح، معتبرًا أن حديث هذه الجماعات عن تنفيذ هذه الهجمات نيابة عن الشعب الفلسطيني هو خطأ وإدعاء.