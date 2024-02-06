استشهاد 6 مواطنين بينهم امرأة بنيران الاحتلال في خان يونس

استشهد 6 مواطنين بينهم امرأة، ظهر اليوم الثلاثاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد خمسة مواطنين في قصف الاحتلال مركبة في حي البراق غرب مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدة ارتقت برصاص قناصة جيش الاحتلال في المواصي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة.

ونوهت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، بأن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الوزارة عن ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و585 شهيدًا و66 ألفًا و978 إصابة.