بي بي سي ترشح إمام عاشور للاحتراف في أوروبا

سلط تقرير صحفي بريطاني الضوء على إمام عاشور، لاعب الأهلي ومنتخب مصر، ضمن أبرز 6 لاعبين في كأس أمم أفريقيا 2023، للاحتراف في الأندية الأوروبية الكبرى.

اختارت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، إمام عاشور ضمن 6 لاعبين من كأس أمم إفريقيا 2022، للاحتراف في الأندية الأوروبية الكبرى.

وأوضحت «BBC» في تقريرها، أن إمام عاشور كان لاعبًا متميزًا في تقديم الدعم الدفاعي والهجومي مع منتخب مصر، في حين منع «الارتجاج في المخ» إمام عاشور الذي تم تشبيهه بأحمد حسن عميد لاعبي العالم، من المشاركة في دور الـ16 بالبطولة.

وأشارت «BBC» إلى أنه على الرغم من مشاركة إمام عاشور في دقائق أقل بكثير من العديد من زملائه في منتخب مصر، إلا أنه كان أكثر اللاعبين صناعة للفرص.

أتمت «BBC» تقريرها، بإيضاح أن إمام عاشور هو من كان يباغت مرمى الخصوم من خلال التسديدات والتمريرات، وكان يحمل الكرة من الخلف للأمام، مع التدخلات الناجحة بدون مخالفات.

وغاب إمام عاشور عن المشاركة في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 بالبطولة، والتي خسرها الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية 8-7، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.