يستعد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، للاختبار الأول مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية رسميًا، خلفًا للبرتغالى فيتوريا الذي رحل بعد توديع الفراعنة منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وستكون الدورة الودية الدولية المقررة خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات، وتضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا، هي أول اختبار للعميد الذي انتظر سنوات طويلة للحصول على فرصة تدريب المنتخب الوطنى.

وتنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس.

يشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة، المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

وينتظر أن يبدأ حسام حسن، في وضع برنامج خاص للفترة المقبلة ومتابعة اللاعبين المحليين والمحترفين للاستقرار على القائمة الأفضل التي ستنضم لمعسكر المنتخب القادم.

وسيحاول حسام حسن انتقاء عناصر قوية لتجنب ما حدث في القائمة الأخيرة للمنتخب التي ضمت عناصر غير مقنعة، ووضعت المدرب السابق للمنتخب في مرمى نيران الانتقادات، خاصة بعد العروض الضعيفة للمنتخب خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية.