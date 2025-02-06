العراق: دعوات تهجير الشعب الفلسطيني تؤجج الصراع وتشكل خطرا جسيما على استقرار المنطقة

أعربت وزارة خارجية جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأي دعوات أو محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وخاصة من قطاع غزة، الذي يعاني من ويلات العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أن مثل هذه الدعوات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرضه ووطنه.

وأضافت أن «العراق، بموقفه الثابت والمبدئي، يرفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الأصليين، سواء عبر التهجير القسري أو عبر أي وسائل أخرى».

واعتبرت الوزارة أن «هذه الدعوات تشكل خطراً جسيماً على استقرار المنطقة وتؤجج الصراع».

وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والعمل على حماية حقوقهم المشروعة في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.