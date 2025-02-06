بنما تعلن الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية

أعلن رئيس بنما، خوسيه راوول مولينو، اليوم الخميس، انسحاب بلاده من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، في خطوة تأتي بعد أيام من استقباله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي تسعى بلاده للحدّ من نفوذ بكين على قناة بنما.

وقال مولينو، الذي سبق له وأن أعلن أنّه لن يجدّد مذكرة التفاهم الموقّعة مع الصين، خلال مؤتمر صحفي، إنّ سفارة بنما في بكين "قدّمت الوثيقة" التي تتضمّن "الإعلان عن الخروج (من الاتفاق) خلال مهلة الـ90 يوما" المنصوص عليها في الاتفاق الموقع بين الطرفين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويوم الأحد، أكد رئيس بنما أن سيادة بنما على قناتها ليست محل نقاش، قائلاً إنه خلال محادثات مع روبيو، تناول مخاوف الولايات المتحدة بشأن وجود الصين حول قناة بنما، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال مولينو إن بنما لن تجدد مذكرة تفاهم عام 2017 للانضمام إلى مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مشيرًا إلى أن المبادرة قد تنتهي مبكرًا، مضيفا أن بنما ستسعى للعمل مع الولايات المتحدة بشأن الاستثمارات الجديدة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية.

وتابع: "أعتقد أن هذه الزيارة تفتح الباب لبناء علاقات جديدة... ومحاولة زيادة الاستثمارات الأمريكية قدر الإمكان في بنما".

وقال مولينو أيضًا إن السلطات البنمية تجري تدقيقًا بشأن شركة مرتبطة بالصين تدير ميناءين حول القناة، مضيفا: "علينا الانتظار حتى انتهاء هذا التدقيق قبل أن نتمكن من التوصل إلى استنتاجاتنا القانونية والتصرف وفقًا لذلك".