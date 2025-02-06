السجن 10 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازة 59 طربة حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، كلٍ من: "م.ا.ع" و"ا.م.ع"، عاطلين، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمهما مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 59 طربة حشيش.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10651 لسنة 2024 جنايات محرم بك إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وعلى أثر تلقي الشرطة اتصالا من أحد المصادر السرية مفاده قيام شخصين، بالاتجار بالمواد المخدرة، فانتلقت قوة أمنية إلى مكان تواجدهما، وبمراقبتهما أبصرت المتهم الثاني يعطي أحد عملائه طربة لمخدر الحشيش، تحصل عليها من المتهم الأول داخل جوال كان بحوزته، ولاذا العميل بالفرار.

وأوضحت التحقيقات، المعززة بأقوال شهود الإثبات، وتقرير المعمل الكيماوي، أنه وبتقنين الإجراءات، وتفتيش شخص المتهمين عثر بحوزتهما على جوال بلاستيكي يحتوي على 59 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم.