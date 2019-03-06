الأربعاء 6 مارس 2019 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في حملة «أبو شنب - اتنين كفاية» لتنظيم الأسرة التي أطلقتها وزارة التضامن؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: الفيضانات تتسبب في مقتل 40 شخصا بجنوب أفغانستان

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 مارس 2019 - 12:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مارس 2019 - 12:43 م

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي تسببت في مقتل أكثر من 40 شخصا.

وأوضح المكتب الأممي - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أنه وفقا للتقديرات الحكومية، فان الفيضانات دمرت 300ر1 منزل وألحقت أضرارا بنحو 500ر2 آخرين في 9 أقاليم؛ ما خلف الآلاف دون مأوى أو طعام أو ملبس.

وأضاف البيان أن مئات المواطنين إما أصيبوا أو فقدوا، كما أثرت الفيضانات على ما لا يقل عن 300ر15 شخص في إقليم قندهار وحده، الذي يعد الأكثر تضررا، ذلك وفقا لبيانات وكالة إدارة الكوارث التابعة للحكومة الأفغانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك