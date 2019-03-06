الأمم المتحدة: الفيضانات تتسبب في مقتل 40 شخصا بجنوب أفغانستان

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت جنوب أفغانستان الأسبوع الماضي تسببت في مقتل أكثر من 40 شخصا.

وأوضح المكتب الأممي - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء - أنه وفقا للتقديرات الحكومية، فان الفيضانات دمرت 300ر1 منزل وألحقت أضرارا بنحو 500ر2 آخرين في 9 أقاليم؛ ما خلف الآلاف دون مأوى أو طعام أو ملبس.

وأضاف البيان أن مئات المواطنين إما أصيبوا أو فقدوا، كما أثرت الفيضانات على ما لا يقل عن 300ر15 شخص في إقليم قندهار وحده، الذي يعد الأكثر تضررا، ذلك وفقا لبيانات وكالة إدارة الكوارث التابعة للحكومة الأفغانية.