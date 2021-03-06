نزار الفارس: الراقصة إليسار استمعت لسورة البقرة أثناء حواري معها

قال المذيع العراقي نزار الفارس، إنه قرر تشغيل مقطع صوتي من أحد سور القرآن الكريم، خلال حلقته مع الراقصة اللبنانية إليسار، في برنامجه "مع الفارس" موضحا أنها كانت ترتدي زيا محتشما أثناء سماع القرآن الكريم وليس "بدلة رقص" وقتها.

وأضاف نزار الفارس، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه في مصر، أنه حصل على معلومة أن ديانة الراقصة إليسار هي المسيحية، وتحب سماع سورة البقرة بصوت الشيخ مشاري العفاسي، قبل أن تصعد إلى المسرح.

وأكد نزار الفارس أنه تفاجأ من رد فعل "إليسار"، عندما خرجت أمامه بـ"بدلة رقص"، وبدأت في وصلة رقص أمامه، مشيرا أنه أول مرة يرى راقصة ترتدي "بدلة رقص".

وأشار نزار الفارس، أنه يتمنى أن يستضيف الفنانة نادية الجندي في أحد حلقات برنامجه "مع الفارس"، موضحا أن حبه للفنانة نادية الجندي نابع من حبه لجميع الأدوار التي قدمتها.