1012طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن 1012 طالبًا بالصف الأول الثانوي العام، أدوا اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس في مادتي الفلسفة والمنطق، والفيزياء إلكترونيًا على فترتين.



وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 95% في مادة الفلسفة و100% في مادة الفيزياء.



وأدى 82 طالبًا من طلاب المنازل الامتحانات ورقيًا بنسبة حضور 99%.



وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات النقل للصف الأول الثانوي الفني "صناعي، زراعي، فندقي، تجاري"، اليوم السبت، بلغ 1119 طالبًا وطالبة على فترتين بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بنسبة حضور 96% في الفترة الأولى، و95.7% في الفترة الثانية.



وأوضح أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ على فترتين غدًا الأحد.



وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات لم تتلقِ اليوم أي شكاوى من امتحانات النقل، وساد الهدوء والانتظام داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب والمعلمين.