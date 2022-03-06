بلينكن: حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا أطلقت أزمة إنسانية لها تداعيات هائلة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا، أطلقت أزمة إنسانية لها تداعيات هائلة على المنطقة بما فيها جمهورية مولدوفا، منوهًا إلى لجوء 250 ألف أوكراني إلى البلد الأوروبي؛ هربا من الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيسة مولدوفا، صباح الأحد، أن أغلب اللاجئين من الأطفال والنساء وأعدادهم في ازدياد، مشددًا على أهمية جهود العالم لاستقبال وحماية الأوكرانيين.

وأشار إلى أنه ناقش بذل ما يمكن لدعم مولدوفا في تقديم المساعدة للأوكرانيين، متابعًا: «طلبنا التصديق على 7 مليارات دولار من الكونجرس كمساعدات طارئة؛ لتلبية احتياجات النازحين واللاجئين الأوكرانيين، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية لساعدة مولدوفا للتعامل مع تداعيات الحرب».

وذكر أن غزو روسيا لأوكرانيا انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، معقبًا: «الولايات تظهر دعمًا قويًا لسيادة وسلامة أراضي كل البلدان، والدول لديها حرية اختيار مستقبلها».