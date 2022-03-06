التحفظ على 780 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، التحفظ على 780 عبوة من المواد الغذائية "أنواع مختلفة" عبارة عن "مياة غازية، مقرمشات، ومخبوزات" منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد ضبطهم داخل محل، قبل بيعهم في الأسواق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنهم؛ بتهمة الغش التجاري.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن "سوبر ماركت" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لقيامه بحيازة وعرضه للبيع مواد غذائية، منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وسلع أخرى مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المحل تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات، منتهية تاريخ الصلاحية، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، مٌعدة بقصد طرحها للبيع في الأسواق، مما يضر بصحة المواطنين.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.