ألقى متظاهرون أمريكيون، زجاجات المولوتوف على رجال الشرطة في ولاية أتلانتا، وأضرموا النار في مركباتهم في موقع منشأة تدريب مستقبلية للشرطة في أتلانتا، عاصمة الولاية.

وحاصر متظاهرون مركز التدريب على السلامة العامة في أتلانتا، الذي تبلغ تكلفته 90 مليون دولار، والذي يطلق عليه اسم "cop city"، فيما وصفته شرطة أتلانتا "بالهجوم المنسق".

وقالت الشرطة في بيان: "ارتدوا ملابس سوداء ودخلوا منطقة البناء وبدأوا في إلقاء الحجارة الكبيرة والطوب وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية على عناصرنا"، معلنة اعتقال 35 شخصا في موقع البناء.

وعارض كل من النشطاء المناهضين للشرطة والناشطين البيئيين خطط "Cop City" منذ أن وافق عليها مجلس المدينة في يونيو 2021.

وسيشمل المركز الذي تم تمويله إلى حد كبير من التبرعات لمؤسسة شرطة أتلانتا غير الربحية، فصولا دراسية ومناطق تدريب للشرطة لتمثيل سيناريوهات الحياة الواقعية مثل إطلاق النار والمطاردات عالية السرعة.

يقع الموقع المقترح في مقاطعة ديكالب داخل الغابات، والتي يريد نشطاء البيئة أن تصبح مساحات خضراء محمية.

CONSTRUCTION SITE BURNS: Huge plumes of smoke and massive police response after @defendATLforest / #StopCopCity protesters face off with police at the site of Atlanta’s future Public Safety Training Facility. I’m told Molotov cocktails were thrown. Construction equipment is on… https://t.co/6dIyrPff6T pic.twitter.com/0F9qj8dgFn