إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته وشخص آخر في الطريق العام بالشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، والمستشار أحمد سمير سليم والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، اليوم الاثنين، قرارًا في القضية رقم 14358 جنايات مركز شرطة ههيا لسنة 2022، بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل زوجته وشخص آخر في الطريق العام بدائرة مركز ههيا.

وأقر المتهم بارتكاب جريمته، لافتًا إلى أنه قد شك في وجود علاقة تجمع بين زوجته والمجني عليه، فتربص بهما واستل سكينًا وأنهى به حياتهما في الطريق العام، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمعاونة الأهالي من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في جريمته.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وشخص آخر في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل المجني عليها سماح ال م ن، 37 سنة، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالصدر من الجهتين اليسرى واليمنى، على يد زوجها المدعو السيد ع م، 49 سنة، والذي أنهى حياتها بواسطة سلاح أبيض (سكين)، وأن المتهم قد قتل كذلك المجني عليه المدعو إمام ال ح، 58 سنة، بعدما أصابه بجرح نافذ في الصدر.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثتين وبيان سبب وفاتهما وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وقررت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.