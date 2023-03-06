 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 9:29 ص
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 10 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال 4، من ضمنهم طفل، في محافظة الخليل الجنوبية، فيما جرى اعتقال شاب من بلدة عناتا شمال شرق القدس بوسط الضفة الغربية".

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما جرى اعتقال، ثلاثة من محافظة "نابلس" الشمالية، إضافة إلى آخرين في المحافظة ذاتها جرى اعتقالهم لفترة قبل أن يتم الإفراج عنهم في وقت لاحق.

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