السجن عامين لمتهمين بالشروع في قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالسجن عامين، لمتهمين بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة لخلافات سابقة بينهم، بقرية المنشأة الصغرى بدائرة مركز كفر شكر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وعقدت المحكمة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ووكيل النيابة محمد صلاح الألفي، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 5431 لسنة 2022، والمقيدة برقم 3047 لسنة 2022 كلي شمال بنها، مركز كفر شكر تتهم "م. ك. س " 34 سنة، حاصل على ثانوية أزهرية، ومقيم المنشأة الصفري مركز كفر شكر، و"س. ك. س " 30 سنة حاصل على دبلوم صنايع، شرعا في قتل المجني عليه "الفاروق. ع" - عمداً مع سبق الإصرار بأنه وإثر خلاف سابق بيتا النية، وعقدا العزم على ذلك.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، أعدا لجريمتهم أسلحة بيضاء "مطواة، سكينتين" وما أن ظفروا به بمكان أيقنا سلفًا وجوده به حتى أشهرا الأسلحة سالفة البيان، وتعدوا بها عليه فأحدثا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ألا وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة"، وحازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

وثبت بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، والصادر عن مستشفى كفر شكر، أن إصابته تمثلت في جرح قطعي بفروة الرأس 12 سم، وجرح قطعي بالرقبة حوالي 13 سم، وجرح قطعي بالجبهة طوله حوالي 3 سم، وجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 7 سم، وجرح قطعي بالجبهة طوله حوالي 6 سم وجرح قطعي بالساعد الأيسر طوله حوالى 8 سم، ومدة العلاج أقل من 21 يومًا.