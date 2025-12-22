رئيس باكستان يؤكد دعم بلاده الثابت لسيادة العراق واستقراره

أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الأحد، مجدداً دعم بلاده الثابت لسيادة العراق ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية، وجدد التزامه باستقرار العراق وازدهاره وتقدمه الديمقراطي.

والتقى زرداري بنظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، بحسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان.

وهنأ زرداري القيادة العراقية والشعب العراقي على النجاح في إجراء الانتخابات البرلمانية، وأعرب عن أطيب تمنياته لتشكيل الحكومة الجديدة بسلاسة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الجناح الإعلامي لأمانة رئاسة الجمهورية: "استعرض الرئيسان حالة العلاقات الثنائية وأعربا عن ارتياحهما إزاء الزخم الإيجابي الذي أحدثته اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك الدورة التاسعة للجنة الوزارية المشتركة بين باكستان والعراق والتفاعلات البرلمانية".

وبدأ الرئيس الباكستاني آصف على زرداري زيارة رسمية إلى العراق تستمر أربعة أيام، حيث سيجرى مباحثات مع القيادة العليا للعراق لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات الرئيسية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن مكتب الرئيس الباكستاني قال في منشور عبر منصة " اكس" إن وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني كان في استقبال الرئيس الباكستاني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين بالرئاسة العراقية.

ومن المقرر إقامة حفل استقبال رسمي اليوم الأحد في قصر بغداد، تعقبه مباحثات بين الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ونظيره الباكستاني.

وقالت الخارجية الباكستانية في وقت سابق " الرئيس يزور العراق بناء على دعوة من الرئيس رشيد، وسيقوم بزيارة رسمية لجمهورية العراق من 20 حتى 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري".

وأضاف بيان الخارجية" الزيارة تبرز العلاقات القائمة منذ فترة طويلة والودية بين باكستان والعراق، التي تستند على الروابط المشتركة من الايمان والثقافة والاحترام المتبادل".