إسقاط عدة مسيرات قرب مطار أربيل في شمال العراق

أُسقطت عدة طائرات مسيرة، اليوم الأحد، قرب مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية، من بينها جنود ألمان، داخل المطار.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن انفجارات سُمعت أثناء إسقاط الطائرات المسيرة، مضيفا أن الحطام سقط في منطقة قيد الإنشاء قرب المطار.

وذكر موقع الأخبار الكردي "روداو" أيضا أن عدة انفجارات سُمعت في المدينة، مع تداول مقاطع فيديو تُظهر تصاعد دخان أسود في السماء من مسافة بعيدة. كما أظهر مقطع آخر، بحسب التقارير، إسقاط مقذوف جوي.

وأضاف روداو أن جماعة عراقية موالية لإيران تُدعى "سرايا أولياء الدم أعلنت أنها استهدفت قاعدة أمريكية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ.

من جهتها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة لفصائل موالية لإيران في العراق، إنها نفذت 23 عملية منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، مستخدمة عشرات الطائرات المسيرة، واستهدفت "قواعد العدو في العراق والمنطقة"، وفق بيانها.

كان شهود عيان قد قالوا أمس السبت اليوم السبت بسماع دوي انفجارات متتالية في سماء مدينة اربيل وفي محيط القنصلية الأمريكية وقاعدة التحالف الدولي بالقرب من مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان شمالي العراق .