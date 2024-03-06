الفنان السعودي مشعل تمر يصدر مجموعة غنائية جديدة

يستعد الفنان السعودي مشعل تمر لإصدار مجموعة غنائية جديدة، وذلك بعد طرحه أكثر من ألبوم مصغر وظهوره اللافت في حفل عالمي في بريطانيا يوم الأحد الماضي.



ويتحمس مشعل تمر للأغاني الجديدة لأنها "تتضمن محتوى يلامس الجمهور وتعبر عن قضايا وتجارب حياتية"، وسيقوم بمشاركة الجمهور هذه الأعمال عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء.



وطبقا للبيان، يعد مشعل تمر أول فنان سعودي يغني بالإنجليزية كما أنه أول فنان سعودي يفتتح جولة كاملة حول العالم مع فرقة One Republic، ويعتبر نجما مميزا في عالم البوب ميوزك.



وتواجد مشعل تمر يوم الأحد الماضي، رفقة جانا دياب ابنة المطرب المصري الكبير عمرو دياب في حفل توزيع جوائز BRIT لعام 2024 في بريطانيا الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه النسخة البريطانية من حفل توزيع جوائز "غرامي".



وظهر مشعل وجانا، الابنة الثالثة لعمرو دياب والتي خطت أولى خطواتها في مسيرتها المهنية في عالم الموسيقى منذ سنوات قليلة، باطلالات مميزة جذبت انظار الجمهور ونالت الاعجاب وسط تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي عن ديو غنائي جديد بين النجمين العربيين.



ويصدر لمشعل حاليا ألبوم بعنوان Home is Changing الذي يعكس رحلته منذ سفره للولايات المتحدة في فترة مراهقته حتى عودته للمملكة حاليا،ويعتبر مشعل هو الفنان السعودي الأول الذي توقع معه شركة EMPIRE العالمية لإصدار ألبومه الجديد المكون من عدة فصول صدر منها فصلان حتى الآن.



وخطف مشعل تمر الأضواء سريعًا عندما أصدر أغنية "Arabian Knights" قبل أربعة أعوام، فالمغني السعودي، الذي نشأ في مدينة جدة تمكن من وضع نفسه على خارطة الموسيقى العالمية بشكل سريع، وبنى قاعدة جماهيرية كبيرة تتجاوز حدود السعودية إلى بلدان الخليج العربي والعالم.



واستفاد مشعل تمر من مرحلة التطور الموسيقي في المملكة، وحفلاته التي أحياها في السعودية التي قرّبته من جمهوره وأثبتت للعالم كله التطور الموسيقي الذي تشهده بلده الأم، الذي تحول في الأعوام الأخيرة إلى موطن الموسيقى والفن العربي.



ويعتبر مشعل تمر من أكبر المؤمنين بالنهضة الفنية الكبرى التي تشهدها السعودية حاليا، لأنها قادرة على أن تظهر الشرق بطريقة يفهمها الغرب، حسب ما ورد في البيان.