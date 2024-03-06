الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية في وسط البلاد

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بدأ الجيش الصومالي، عملية عسكرية مخططة للقضاء على "مليشيات الخوارج" في جنوب محافظة مدغ بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأربعاء، ينفذ العملية العسكرية الكتيبة الـ11 للفرقة 21 للجيش الوطني وقوات دروايش ولاية غلمدغ بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

ونقلت الوكالة عن الضباط الذين يقودون العملية العسكرية قولهم إنهم نجحوا في تحرير الغابات القريبة من منطقة جيح جيح من فلول مليشيات الخوارج.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية؛ للاستيلاء على الحكم لتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.