فريدة عثمان تكشف أسباب عدم إحراز ميدالية أولمبية

كشفت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة، أسباب عدم إحرازها أي ميدالية أولمبية حتى الآن، وذلك قبل مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، المُقرر إقامتها في باريس.

وقالت فريدة عثمان في تصريحات تليفزيونية: "سباق 50 متر فراشة هو السباق الخاص بي، لكنه سباق غير مدرج في منافسات الأولمبياد".

وأضافت: "في دورات الألعاب الأولمبية يريدون تقليل عدد السباقات في منافسات السباحة، لذا يستبعدون سباق 50 متر فراشة، الذي أتميز وأتألق في منافساته".

وتابعت: "أريد أن يدخل هذا السباق الأولمبياد لأتمكن من تحقيق أي ميدالية، لكنني أركز حاليًا على المنافسة في سباقات الـ 100 متر في الأولمبياد".

وأكملت: "سباق الـ 50 متر فراشة يحتاج لفنيات عديدة لدى السباح، أما سباق الـ 100 متر فيحتاج لفنيات مختلفة، وأنا أتدرب على مختلف السباقات".

وأتمت: "أريد أن يفهم الناس أن الرياضي يكون متميزًا في شيء معين، وجودته تكون أقل في أمور أخرى، وهذا يحدث للسباح في تعدد السباقات".