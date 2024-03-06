ألمانيا: نقابة المضيفين الجويين تعلن موافقة الأعضاء على تنظيم إضرابات في لوفتهانزا

96% من أعضاء نقابة المضيفين الجويين الألمانية وافقوا على تنظيم إضرابات في لوفتهانزا



أعلنت نقابة المضيفين الجويين "أوفو" في مدينة مورفلدن - فادورف القريبة من فرانكفورت الألمانية، أن أكثر من 96% من الأعضاء وافقوا في التصويت العام الذي انتهى، اليوم الأربعاء، على تنظيم إضرابات في شركة لوفتهانزا في إطار النزاع الحالي مع الشركة على الأجور.

ومن المنتظر أن تحدد النقابة موعدا للإضراب في وقت لاحق.

يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه موظفو الخدمة الأرضية في أكبر شركة طيران ألمانية الإضراب عن العمل بداية من مساء اليوم الأربعاء، كما ستنضم طواقم الأمن في مطاري فرانكفورت وهامبورج إلى الإضراب غدا الخميس.

ويمثل هؤلاء العاملون نقابة عمالية مختلفة، وهي نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات.

من جانبه، أكد رئيس نقابة "أوفو"، يوآخيم فاتسكفيتس بورجر، أن مضيفي الطيران أعضاء النقابة، بالإضافة إلى كامل طواقم الكابينة في لوفتهانزا، عازمون على الكفاح من أجل إدخال تحسينات، لكنه قال إنه لا يزال بالإمكان تجنب الإضراب في هذه المرحلة.

وأضاف بورجر، "لا نزال منفتحين على عروض معقولة وحلول عادلة من أرباب العمل لتجنب الإضرابات على المدى القصير".

وتطالب نقابة "أوفو" بزيادة الأجور بنسبة 15% لحوالي 18 ألف شخص من طواقم الكابينة في لوفتهانزا ولأقل من ألف موظف في الشركة الفرعية "سيتيلاين" على مدى 18 شهرا، كما تطالب النقابة بعلاوة معدلة وفقا للتضخم بقيمة 3000 يورو ومكافآت أعلى.

وتم إجراء مفاوضات الأجور في شركة لوفتهانزا الأم والشركة الفرعية "سيتيلاين" بشكل منفصل، وفي الحالتين، رفضت النقابة العروض المقدمة باعتبارها غير كافية.

يذكر أنه في ظل النزاع المستمر حول الأجور، سيراقب الموظفون عن كثب الموعد الذي من المقرر أن يعلن فيه الرئيس التنفيذي للوفتهانزا، كارستن شبور، غدا الخميس، تحقيق الشركة زيادة قوية جديدة في الأرباح للسنة المالية 2023.