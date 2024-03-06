أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي؛ نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأشار القدرة، خلال بيان له عبر تطبيق "تيليجرام"، مساء الأربعاء، إلى استشهاد مسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأكد ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا في قطاع غزة، قائلا: "الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون ان يصلوا للمستشفيات".

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا؛ إثر العدوان الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الكافية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن إسرائيل تستخدم التجويع ومنع المساعدات كسلاح استراتيجي ضد الشعب الفلسطيني، ويجب على العالم أن لا يقبل أن يكون رهينة التلاعب الاسرائيلي، بل يجب الضغط بقوة لفتح جميع المعابر نحو غزة والسماح بإيصال المساعدات مباشرة من الضفة لغزة، ومنع المجاعة الجارية.